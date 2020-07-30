Львовские врачи вывели из комы четырехлетнего мальчика, который целых 5 минут пробыл в воде.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Все случилось на частном дворе. Родители вдруг заметили, что сына нет и нашли его на дне полутораметрового бассейна. Отец сумел реанимировать ребенка, мальчик начал дышать, но оставался без сознания.

"5 дней был в коме и в конце концов пришел в себя. Врачи надеются, что ребенок полностью выздоровеет и утопление не будет иметь последствий для малого пациента", - говорится в сюжете.

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