Верховный Суд решил, что в соответствии с действующим законодательством пострадавшими от преступления по ч. 1 ст. 164 УК Украины не могут быть совершеннолетние дочь, сын, которые продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи и на содержание которых по решению суда отец или мать должны платить алименты.

Об этом информирует Юрлига.

Суть данного дела состоит в том, что прокурор обжаловал в Верховном Суде судебные решения относительно оправданного, которого обвиняли в уклонении от уплаты алиментов на содержание ребенка (часть первая ст. 164 УК Украины), в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава уголовного преступления.

Рассмотрев кассационную жалобу прокурора, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил ее без удовлетворения ввиду следующего.

Согласно диспозиции части первой ст. 164 УК Украины уголовная ответственность предусмотрена за злостное уклонение от уплаты установленных решением суда средств на содержание детей (алиментов), а также злостное уклонение родителей от содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, находящихся на их иждивении.

Объектом этого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие защиту имущественных интересов и прав несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нуждающихся в помощи, право несовершеннолетних и нетрудоспособных детей на полноценную жизнь и всестороннее (физическое, психическое и социальное) развитие.

Потерпевшими от данного преступления могут быть дети, на содержание которых по решению суда их отец или мать должны платить алименты, а также несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, находящиеся на иждивении родителей.

Несовершеннолетними детьми признаются лица в возрасте до 18 лет, если по закону они не приобретают прав совершеннолетних раньше. Нетрудоспособными являются совершеннолетние дети, которые в силу физических или психических недостатков лишены возможности постоянно или временно работать.

Как усматривается из материалов производства, суд первой инстанции, установив, что лицо обвиняется в злостном уклонении от уплаты алиментов, предусмотренных решением местного суда на содержание его совершеннолетней дочери, которая является работоспособной и продолжает обучение, обратил внимание на следующее.

Законодатель четко разграничил понятия "ребенок" (как лицо, не достигшее 18-летнего возраста) и "сын/дочь" (относительно совершеннолетних лиц).

Суд пришел к обоснованному выводу, что в этом уголовном производстве отсутствует непосредственный объект преступления, предусмотренный частью первой ст. 164 УК Украины, а именно общественные отношения, обеспечивающие защиту имущественных интересов и прав несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нуждающихся в помощи, а потому нет и состава этого преступления.

Ранее Верховный суд разъяснил, в каких случаях сумма алиментов может быть автоматически увеличена.

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