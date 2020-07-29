В Киеве на улице Саперно-Слободской водитель автомобиля ВАЗ уснул за рулем и въехал в отбойник.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Telegram-канале.

"Сегодня утром на службу 102 поступило сообщение о ДТП на улице Саперно-Слободской. По словам водителя автомобиля ВАЗ, он заснул за рулем, в результате чего потерял контроль над транспортным средством и совершил столкновение с отбойником. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Врачи госпитализировали их в одно из медицинских учреждений столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем все обстоятельства этого события будут устанавливать следователи.

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