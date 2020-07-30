Проведенное несколько лет назад исследование в населенных пунктах Техаса заключило, что высокая концентрация лития в питьевой воде повышает риск самоубийств. Британские ученые решили проверить этот факт и проанализировали все имеющиеся исследования на данную тематику.

Об этом сообщает The British Journal of Psychiatry.

Так, Анжум Мемон из Медицинской школы Брайтона и Сассекса собрал вместе все девять исследований и связи количества лития в питьевой воде и количестве самоубийств. Работы велись на территории 1286 населенных пунктов в США, Великобритании, Австрии, Греции, Японии и Литве в течение нескольких лет.

По итогам миф о том, что литий может привести к самоубийствам, был опровергнут. Чем больше была концентрация лития в питьевой воде, тем реже на территории происходили суициды. Даже при низкой концентрации лития самоубийств было около 10 на 100 тысяч жителей.

Стоит отметить, что препараты с литием повсеместно применяются при лечении или минимизации симптомов биполярного расстройства, маниакальных проявлений, а также пациентам с циклотимией или резистентной депрессией. Иногда препараты используют и для лечения суицидальных наклонностей, в таких случаях хватает совсем маленькой дозы.

В целом препараты с литием считаются самыми эффективными психотропными лекарствами из группы нормотимиков, также их называют стабилизаторами настроения или mood stabilizers.

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