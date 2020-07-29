Россияне, которых белорусские силовики задержали 29 июля под Минском, на допросе заявили, что не являются сотрудниками ЧВК "Вагнер". Они работают в ЧВК "Мар" и летели через Минск в Турцию подписывать договор об охране порта в Ливии, куда затем должны отправиться на самолете.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Reverse side of the medal".

По словам задержанных в Турции они должны были подписать контракт на охрану ливийского нефтеналивного порта Зувара.

Уже из Турции они должны были вылететь гражданским рейсом либо в Триполи, либо в Мисурату. В Белоруссии у них просто был перевалочный пункт.

"Никто из задержанных к "музыкантам" (то есть к ЧВК "Вагнер" - Ред.) отношения не имеют. Просто охранники", - пишет телеграм-канал.

Как писала "Страна", о принадлежности задержанных к ЧВК "Вагнер" днем сообщали СМИ.

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