Задержанные в Беларуси россияне заявили, что они не из "Вагнера" и ехали охранять порт в Ливии
Россияне, которых белорусские силовики задержали 29 июля под Минском, на допросе заявили, что не являются сотрудниками ЧВК "Вагнер". Они работают в ЧВК "Мар" и летели через Минск в Турцию подписывать договор об охране порта в Ливии, куда затем должны отправиться на самолете.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Reverse side of the medal".
По словам задержанных в Турции они должны были подписать контракт на охрану ливийского нефтеналивного порта Зувара.
Уже из Турции они должны были вылететь гражданским рейсом либо в Триполи, либо в Мисурату. В Белоруссии у них просто был перевалочный пункт.
"Никто из задержанных к "музыкантам" (то есть к ЧВК "Вагнер" - Ред.) отношения не имеют. Просто охранники", - пишет телеграм-канал.
Как писала "Страна", о принадлежности задержанных к ЧВК "Вагнер" днем сообщали СМИ.
Мы подробно рассказывали о ситуации с внезапным задержанием россиян в Беларуси.