В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили о планах оборудовать перехватывающие парковки возле шести станций метро. На данный момент в режиме опытной эксплуатации уже работает одна из таких парковок вблизи станции "Выдубичи".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Пока планируется установка перехватывающих парковок на въездах в столицу по пяти направлениям:

Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";

Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";

Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";

Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";

Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".

В целом такие паркинги смогут вместить до 988 автомобилей.

Перехватывающие парковки позволят водителям оставить свой автомобиль на площадке и продолжить движение общественным транспортом.

Пока что парковка на "Выдубичах" работает на бесплатной основе. На ней смогут разместиться 193 автомобиля.

Ранее сообщалось, что Киевсовет откроет свой двор для бесплатной парковки автомобилей в выходные и праздники.

Также мы писали, что в некоторых случаях эвакуаторы не имеют права увозить автомобиль.