В Киеве появятся дополнительные перехватывающие парковки. Адреса
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили о планах оборудовать перехватывающие парковки возле шести станций метро. На данный момент в режиме опытной эксплуатации уже работает одна из таких парковок вблизи станции "Выдубичи".
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Пока планируется установка перехватывающих парковок на въездах в столицу по пяти направлениям:
- Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";
- Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";
- Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";
- Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";
- Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".
В целом такие паркинги смогут вместить до 988 автомобилей.
Перехватывающие парковки позволят водителям оставить свой автомобиль на площадке и продолжить движение общественным транспортом.
Пока что парковка на "Выдубичах" работает на бесплатной основе. На ней смогут разместиться 193 автомобиля.
Ранее сообщалось, что Киевсовет откроет свой двор для бесплатной парковки автомобилей в выходные и праздники.
Также мы писали, что в некоторых случаях эвакуаторы не имеют права увозить автомобиль.