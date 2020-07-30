Каждый четвертый "минер" в Киеве задерживается полицией. Большинство из них - это люди с нарушенной психикой и пьяные, а также жители неконтролируемых Украиной территорий.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу полиции Киева Андрея Крищенко.

"Такие случаи есть, фактически после каждого четвертого фиктивного заминирования, мы задерживаем. Последний случай - задержали два дня назад по "Гулливеру", сейчас будет избираться мера пресечения", - отметил Крищенко.

В целом, по его словам, за неделю правоохранители рассмотрели и проверили около 50 сообщений о подозрительных предметах в разных частях столицы.

Крищенко призвал сообщать обо всех подозрительных предметах в любом место города, ни в коем случае не разворачивать и не трогать его - на все вызовы выезжают специалисты.

Также в полиции отметили, что в рамках проекта "Безопасный город" на территории столицы установлено около 10 тысяч камер, однако требуется еще больше.

Напомним, правоохранители вычислили и задержали двоих подозреваемых в причастности к серии взрывов в Киеве. Одного из них уже судили за умышленное убийство с применением взрывного устройства.

Как сообщала "Страна", 27 июля в жилом доме на столичном Подоле прогремел взрыв неизвестного предмета. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также "Страна" писала, что 29 июля в Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Вокзальная". Это связано с поступившим правоохранителям звонком о минировании.