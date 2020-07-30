В этом году на киевскую ТЭЦ-6 начнут устанавливать новое оборудование, которое позволит существенно экономить топливо и избежать масштабных аварий, от которых страдают целые районы столицы.

"Относительно замены старых масляных выключателей типа того, что на днях загорелся на ТЭЦ-5 - это оборудование должно быть заменено на современное. В этом году на ТЭЦ-6 уже заменили два масляных выключателя на современные элегазовые. А в ближайшие пять лет и на ТЭЦ-5, и на ТЭЦ-6 заменят 25 таких приборов", - пообещал Кличко.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции.

Градоначальник привел данные, согласно которым ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 сейчас обеспечивают 48% теплоснабжения и почти 60% электропотребления города. Поэтому альтернативы им нет. Однако большая часть их оборудования работает уже более 40 лет и нуждается в обновлении.

"Хочу подчеркнуть, что сразу после перехода этих ТЭЦ в управление общины - летом 2018 года - город начал комплексную модернизацию оборудования. В прошлом году на модернизацию обеих ТЭЦ направили более 100 миллионов гривен. В этом году мы начинаем устанавливать на ТЭЦ-6 энергоэффективное оборудование на базе газотурбинных установок. Это сделает процесс генерации тепла и электроэнергии более эффективным и позволит значительно экономить топливо", - сказал Кличко.

Он также добавил, что более 100 млн евро на этот проект город привлекает от Европейского банка реконструкции и развития. А по ТЭЦ-5 продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами о финансировании проектов модернизации основного электрооборудования.

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Напомним, 27 июля произошли масштабные перебои с электричеством в трех районах Киева. У Кличко их объяснили аварией на ТЭЦ-5.

А сегодня в Киеве аварийно отключили свет в домах по улице Феодоры Пушиной.