Консультация у семейного врача, фото: textile.in.ua

Некоторые услуги можно получить пациенту у врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья.

Врач первички - семейный врач, терапевт и педиатр - тот, кого пациент видит первым, когда обращается за медицинской помощью. Этот врач наблюдает за здоровьем пациента, ставит диагнозы и лечит самые распространенные болезни.

У семейного врача, терапевта, педиатра безоплатно можно получить следующие услуги:

  1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе - с диагностированными хроническими заболеваниями.
  2. Диагностика и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологичных (во время беременности) состояний и т. п.
  3. Вакцинация детей и взрослых по Национальному календарю прививок.
  4. Предоставление консультаций (например, относительно диеты, здорового образа жизни и т. п.).
  5. Ведение неосложненной беременности.
  6. Направление к узким специалистам.
  7. Предоставление отдельных услуг паллиативной помощи пациентам.
  8. Рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства".
  9. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.
  10. Общий анализ мочи.
  11. Измерение уровня глюкозы и холестерина, тропонины.
  12. Быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты.
  13. Измерение давления, веса, роста, окружности талии.
  14. Электрокардиограмма.
  15. Справки, листки нетрудоспособности.

Полный перечень услуг на первичке содержится в приказе Минздрава от 19 марта 2018 года № 504.

Ранее сообщалось, как врач объяснил, что можно быстро отличить заболевание гриппом от коронавируса.

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