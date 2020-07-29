Некоторые услуги можно получить пациенту у врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья.

Врач первички - семейный врач, терапевт и педиатр - тот, кого пациент видит первым, когда обращается за медицинской помощью. Этот врач наблюдает за здоровьем пациента, ставит диагнозы и лечит самые распространенные болезни.

У семейного врача, терапевта, педиатра безоплатно можно получить следующие услуги:

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе - с диагностированными хроническими заболеваниями. Диагностика и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологичных (во время беременности) состояний и т. п. Вакцинация детей и взрослых по Национальному календарю прививок. Предоставление консультаций (например, относительно диеты, здорового образа жизни и т. п.). Ведение неосложненной беременности. Направление к узким специалистам. Предоставление отдельных услуг паллиативной помощи пациентам. Рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства". Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Общий анализ мочи. Измерение уровня глюкозы и холестерина, тропонины. Быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты. Измерение давления, веса, роста, окружности талии. Электрокардиограмма. Справки, листки нетрудоспособности.

Полный перечень услуг на первичке содержится в приказе Минздрава от 19 марта 2018 года № 504.

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