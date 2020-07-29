Назван перечень услуг, которые можно получить пациенту у врача первичной медицинской помощи
Некоторые услуги можно получить пациенту у врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация.
Об этом сообщила Национальная служба здоровья.
Врач первички - семейный врач, терапевт и педиатр - тот, кого пациент видит первым, когда обращается за медицинской помощью. Этот врач наблюдает за здоровьем пациента, ставит диагнозы и лечит самые распространенные болезни.
У семейного врача, терапевта, педиатра безоплатно можно получить следующие услуги:
- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациентов, в том числе - с диагностированными хроническими заболеваниями.
- Диагностика и лечение наиболее распространенных болезней, травм, отравлений, патологических, физиологичных (во время беременности) состояний и т. п.
- Вакцинация детей и взрослых по Национальному календарю прививок.
- Предоставление консультаций (например, относительно диеты, здорового образа жизни и т. п.).
- Ведение неосложненной беременности.
- Направление к узким специалистам.
- Предоставление отдельных услуг паллиативной помощи пациентам.
- Рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства".
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.
- Общий анализ мочи.
- Измерение уровня глюкозы и холестерина, тропонины.
- Быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты.
- Измерение давления, веса, роста, окружности талии.
- Электрокардиограмма.
- Справки, листки нетрудоспособности.
Полный перечень услуг на первичке содержится в приказе Минздрава от 19 марта 2018 года № 504.
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