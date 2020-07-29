В Тернопольской области зафиксировали несколько случаев повторного заражения коронавирусом. Один мужчина переболел им уже в третий раз.

Об этом сообщает "Тернополяне".

"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - рассказал глава управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Также Богайчук отметил, что в некоторых районах области коронавирус проявляется более агрессивно. Так, в Монастырском почти все больные находятся в тяжелом состоянии. Однако загруженность коек для первой волны в области составляет около 26,7%.

"На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1 075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий", - добавил он.

Напомним, несколько пациентов в Ивано-Франковске, которые ранее выздоровели от коронавируса, снова заболели Covid-19.

Как сообщала "Страна", китайские ученые исследовали, как долго держится иммунитет у перенесших коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что через восемь недель у большинства людей уровень антител значительно снижается. Особенно быстро это происходит у бессимптомных пациентов - у 40% из них антитела вовсе перестают выявлять.