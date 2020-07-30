Суд над Федыной все-таки состоится?

Народный депутат от "Евросолидарности" Софья Федына получила обвинительное заключение по делу об угрозах президенту, высказанных в скандальном видео, записанным ею вместе с блогером Марусей Зверобой. Таким образом, медленно и противоречиво, но нынешняя власть все-таки ведет дело к судебному процессу, который должен завершиться приговором. Хотя, скорее всего, уверенности в политической целесообразности этого процесса у Зеленского до сих пор нет.

Заранее можно предположить, что это будет: акции протеста у здания суда "порохоботов" и националистов, которые, наконец, получат реальный повод для мобилизации. А в случае обвинительного приговора – их усиление с одновременным появлением у этого политического лагеря сразу двух Жанн д’Арк, которых сложно будет дискредитировать.

И это еще не самый плохой вариант, потому что в случае оправдательного приговора для Федыны и Зверобой авторитет власти упадет ниже плинтуса. И в этом случае угрозы Зеленскому начнут сыпаться как из мешка.

Однако то же самое произойдет, если процесса не будет. Нынешнего президента уже "ведут" по пути Виктора Януковича – с той лишь разницей, что бывшего гаранта националисты изображали с дыркой от пули во лбу, а нынешнего символически вешают. Если не прекратить эту психологическую подготовку к свержению, то все и закончится так же, как у Януковича.

Так что процесс над Федыной и Зверобой Зеленскому нужен, и обвинительный приговор тоже нужен – несмотря на все его издержки. На сегодня это вопрос выживания самой власти.

Минская ТКГ: Кравчук ­– прикрытие для Резникова?

Тем временем Зеленский пытается решить проблему руководства украинской делегацией в Минской контактной группе, которая возникла после "выхода на пенсию" Леонида Кучмы. Вчера президент озвучил возможный вариант замены – и он оказался банальным: место Леонида Кучмы предложили Леониду Кравчуку.

С одной стороны, такое предложение означает, что второй президент отбыл из Минска по собственной инициативе, и нынешняя власть в авральном порядке ищет новое авторитетное прикрытие для собственных решений по мирным переговорам. С другой – Кравчук в силу еще более почтенного возраста, чем у Кучмы, в еще меньшей степени реально вмешивался бы в процессы, что вполне устраивало бы реального руководителя группы вице-премьера Алексея Резникова.

Но это в случае, если бы на Банковой реально рассматривали кандидатуру Кравчука. А там, вероятно, не исключают, что Леонид Макарович откажется, а потому первому президенту официального предложения даже не делали. Его фамилию назвали только для того, чтобы показать: мы все сделали ради привлечения моральных авторитетов в руководство делегацией, но теперь у нас нет выбора, кроме как отдать ее в руки Резникова.

Можно не сомневаться, что его официальное назначение состоится в течение нескольких дней. А Кравчука поблагодарят за активное участие в политической жизни страны и пожелают долгих лет жизни.

Как Корниенко проведет местную кампанию "Слуг"?

Тем временем "Слуга народа" ведет плановую подготовку к местным выборам. Вчера стало известно, что центральный предвыборный штаб правящей партии возглавит ее формальный лидер Александр Корниенко. И он же одновременно становится куратором выборов в Киеве.

Что касается киевских выборов, то это для Корниенко приятный бонус. Рейтинг "слуг" в столице не так уж высок, но позволяет завести крепкую фракцию. А это значит, что желающих заплатить за попадание в список будет достаточно.

Но вот что касается выборов по всей стране в целом – это для Корниенко головная боль. Бонусы за остальные области будут получать их кураторы, а центральному штабу нужно выработать линию кампании, которая устроит все области. Что фактически невозможно.

Между тем, иного выхода у "Слуги народа" нет. Это "Евросолидарность" может фактически отказаться от борьбы в Харькове и на Донбассе, чтобы не навредить себе в остальных регионах. Или "Оппозиционная платформа" может фактически отказаться от борьбы в Галичине, чтобы сосредоточиться на базовых регионах и регионах расширения. А вот партия власти, которая на парламентских выборах имела высокий рейтинг во всех регионах, не может отказаться ни от чего.

И теперь ей надо объяснить Галичине, что Зеленский не меньший националист, чем Порошенко, - но сделать это так, чтобы в остальных регионах такое объяснение не услышали. Одновременно с этим остальным регионам нужно объяснить, что Зеленский – это антипод Порошенко, что он реально стремится к миру и готов на компромиссы, - но сделать это тоже нужно так, чтобы Галичина ничего не узнала.

Вот все эти задачи и предстоит решать Корниенко. Которому нужны одновременно два или даже три политтехнологических штаба. А еще нужен крепкий лоб, чтобы получать по лбу в одном регионе за то, что работает в другом. И позавидовать этому сложно.

Запад начал видеть украинский нацизм?

Вчера в "Нью-Йорк таймс" появилась статья, в которой подробно излагается скандал о связи сотрудничающей с Фейсбуком украинской организации "Стоп фейк" с ультраправыми националистами и об истории журналистки Екатерины Сергацковой, которая написала об этой связи и после угроз от националистов вынуждена была вместе с семьей покинуть Киев.

Одновременно с этим появилось заявление члена Парламентской ассамблеи Совета Европы от Австрии Штефана Шеннаха, который рассказал о возможности посылки в Украину миссии, специальной задачей которой будет изучение распространения правого экстремизма в нашей стране.

Ультраправые беспредельничают в стране очень давно. Но в последнее время скандалы с ними уже вышли на качественно новый уровень. И нападения на активистов "Партии Шария" и на офисы "Оппоплатформы". И угрозы в адрес Сергацковой, а также других журналистов (включая недавние угрозы со стороны Евгения Карася "Стране").

Все это создает ситуацию, на которую в Европе уже не могут не обращать внимание.

Зачем Бацька арестовал россиян?

Самым громким международным скандалом вчерашнего дня в ближнем к нам зарубежье стало задержание целого взвода бойцов российской ЧВК в Белоруссии (первоначально шла речь о том, что это ЧВК "Вагнера", но потом появились данные, что сами задержанные заявляют, что они из другой российской ЧВК и летели в Ливию через Минск и Турцию охранять нефтеналивной порт).

Также, как выяснилось, часть задержанных ранее воевала на Донбассе на стороне сепаратистов. Однако к Украине эта история не имеет отношения, если не считать того факта, что наш МИД предложил Минску выдать "вагнеровцев" Украине. Однако у Александра Лукашенко на них явно иные планы.

В связи с предстоящими президентскими выборами Бацьке предстоит пережить самый сложный период за последние девять лет. Запад явно настроен на его свержение с помощью протестов, которые уже вспыхивают – и стихийно, и при помощи самого Запада. При этом Лукашенко подозревает в таких же намерениях и Кремль. Или, по крайней мере, делает вид, что подозревает.

Жертвами этих подозрений и стали задержанные россияне. С большой долей вероятности для них Белоруссия – лишь транзитный пункт. Однако они оказались втянуты в чужую игру.

Игра эта состоит в том, чтобы убедить Запад в желании Кремля свергнуть Бацьку. И, соответственно, показать и внутри страны и, особенно, за ее пределами, что за потенциальным поствыборным Майданом стоят русские. Эта картинка должна стать оправданием для будущего жесткого подавления протестов, на которое Лукашенко явно настроен.

Однако маловероятно, что Запад, который сам организовывает протесты, клюнет на версию о "российском следе". Там предпочитают раскачать белорусскую лодку, чтобы либо укрепить собственные позиции в этой стране, либо повесить на российскую шею новый проблемный регион, обложив Бацьку санкциями после выборов.

Так что возможны лишь два варианта: либо Лукашенко уходит, и к власти в Минске приходят прозападные силы, либо он остается и будет вынужден идти на усиление интеграции с Россией.

И чем раньше Лукашенко поймет, что кроме этого выбора у никакого другого нет, тем больше шансов у него сохранить свой пост.