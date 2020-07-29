Водитель обратился с иском к инспектору полиции, в котором просил отменить постановление по делу об админправонарушении о привлечении его к ответственности по ч. 3 ст. 122 КУоАП и наложении штрафа в размере 510 грн, а также признать противоправными действия инспектора относительно составления акта осмотра, временного задержания и доставки ТС на специальную площадку.

Об этом рассказывает Юрлига.

Местный суд удовлетворил исковые требования.

Суд первой инстанции исходил из того, что ответчик противоправно привлек истца к ответственности, поскольку ответчиком при вынесении обжалуемого постановления не установлено конкретное лицо, совершившее правонарушение. А с видеоносителя, которым зафиксировано данное событие, а не усматривается нарушение ТС правил остановки, стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.

Кроме этого, суд первой инстанции пришел к выводу о противоправности действий ответчика относительно временного задержания и доставки ТС на специальную площадку, поскольку, по мнению суда, истцом не было допущено остановку ТС способом, что делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов.

Апелляционный же суд отменил постановление суда первой инстанции в части признания противоправными действия инспектора относительно составления акта осмотра, временного задержания и доставки ТС на специальную площадку. Суд апелляционной инстанции сослался на то, что работник полиции, получив обращение от гражданина о указанном нарушении парковки, повлекшем препятствия для движения пешеходов, в соответствии с требованиями ст. 265-2 КУоАП и Порядка временного задержания работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции транспортных средств и их хранения, обязан был отреагировать на такой вызов и совершить соответствующие действия, направленные на прекращение правонарушения.

Коллегия судей Административного суда ВС согласилась с решением суда первой инстанции.

ВС отметил, что судами предыдущих инстанций установлено, что ответчиком не представлено никаких доказательств в подтверждение того, что именно истец руководил указанным автомобилем и именно он совершил указанное нарушение ПДД.

Коллегия судей решила, что ответчик при вынесении обжалуемого постановления рассмотрел дело без соблюдения принципа законности, полного и всестороннего рассмотрения, не проверив наличия состава правонарушения, в связи с чем по результатам рассмотрения указанного дела, принял постановление, которое противоречит действующему законодательству.

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