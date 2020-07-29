Вечером в среду, 29 июля, в Киеве отключили свет в многоэтажном доме и части частного сектора по улице Феодоры Пушиной. На этот шаг энергетики пошли из-за повреждения двух кабельных линий.

Об этом сообщает Facebook пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

"Из-за повреждения двух кабельных линий аварийно отключены многоэтажный дом и часть частного сектора по улице Феодоры Пушиной. Пока нет возможности подключить клиентов резервно, потому электроснабжение будет восстановлено после ликвидации аварии. Планируем закончить работы сегодня до 24:00", – заверили в компании.

Как писала "Страна", в понедельник вечером около 19:00 часть Киева осталась без электричества. Это вызвало остановку троллейбусов, на дорогах отключились светофоры.

За довольно короткое время энергетикам удалось резервно запитать обесточенные Соломенский и Печерский районы столицы.