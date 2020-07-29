Законами №128-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) и № 129-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" (с изменениями) вводится ряд новаций, в частности в сфере применения регистраторов расчетных операций.

Об этом налогоплательщикам напомнило главное управление ГНС в Черновицкой области.

Так, за неприменение РРО или программных РРО, применение их с нарушением установленных требований законодательством предусматриваются штрафные (финансовые) санкции.

Введение новых размеров штрафов планировалось с 19.04.2020 г., но Законом № 533-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" сроки применения штрафных санкций были перенесены.

Таким образом, штраф в размере 10% (за первое нарушение) и 50% (за каждое последующее нарушение) стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) будет применяться с 1 августа.

Размер штрафа будет составлять 100% и 150% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) за первое и последующее нарушение соответственно.

В то же время Главное управление ГНС в Черновицкой области обратило внимание, что дополнительные штрафные санкции к уже предусмотренным Законом № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" не устанавливаются.

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