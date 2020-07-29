"Киевавтодор" сообщил о прорыве трубы на углу улиц Грушевского и Шелковичной, которая упирается в здание парламента. Из-за образовавшейся полости под покрытием, провалился асфальт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора в Facebook.

"Очередная авария на инженерных сетях АО "АК "Киевводоканал" привела к повреждению дорожного покрытия на ул. Михаила Грушевского, угол ул. Шелковичная. В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20", - указано в сообщении.

Коммунальщики отмечают, что этот случай - далеко не исключение, а скорее практика. В "Киевавтодоре" посетовали на то, что подобные ситуации происходят по всему Киеву почти каждый день из-за изношенности инженерных сетей и теплотрасс.

Напомним, ранее в киевском микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы. Струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за аварии на водопроводе по проспекту Академика Королева перекрыли движение. Машинам запрещен проезд в сторону улицы Семьи Сосниных. Откроют проезд только к утру понедельника, когда проведут ремонт.