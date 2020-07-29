Сегодня на трассе поблизости от города Пирятина Полтавской области был найден "Мерседес" с госномерами AA7770PM с простреленными окнами.

В автомобиле обнаружен убитым 35-летний криминальный авторитет Александр Мазур.

"Страна" выяснила, чем известен этот человек.

Александр Мазур - уроженец Горловки Донецкой области. В юности он занимался карате и боксом. После окончания школы в 2001 году трудоустроился "торпедой" – то есть рядовым бойцом в бригаду горловского авторитета Александра Батурина по кличке Батура. Лидер бригады "горловских" Батура в начале 2000-х получил "рукоположение" в смотрящие за Горловкой от вора в законе Сергея Мамедова по кличке Мамед.

Банда Батуры специализировалась на квартирных кражах, автоугонах, рэкете горловских бизнесменов, доходе от сбора металла, нелегальной добыче угля и торговле спиртным.

Александр Мазур возглавлял звено бригады Батуры, которое занималось контролем нелегальных шахт (копанок) и сбором металла.

Александр Мазур

После начала война на Донбассе в 2014 году бригада Батуры почти в полном составе переехала в центральную Украину, где вступила в конфликт с местными криминальными авторитетами.

В частности, бригада Батуры попыталась перехватить влияние на криминальные промыслы в Запорожье и Кривом Роге, однако получила отпор со стороны местных группировок.

В 2015 году Александру Батуре и его звеньевому Александру Мазуру удалось получить контроль над несколькими фермерскими хозяйствами в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях.

Собственно, именно из-за передела влияния на агрохозяйства в этих областях и возник конфликт между горловской бригадой и местными криминальными смотрящими. Поэтому Александра Мазура, как доверенного человека Батуры, могли убить в процессе разборок по этим вопросам.

Зимой "Страна" сообщала об убийстве в Запорожье криминального авторитета Сарвана.

А в апреле в Николаеве неизвестный киллер стрелял в местного авторитета Михаила Титова по кличке Мультик.