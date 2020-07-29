Вслед за Мадридом, где решили возобновить обязательное ношение масок во всех общественных местах, пользоваться средствами защиты дыхательных путей не только в помещениях, но и на улице призвали во Франции. Министр здравоохранения страны Оливье Веран рекомендовал ношение масок, если нет возможности соблюдать дистанцию.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если вы на улице, где гуляет несколько человек, и вы не уверены, что можете соблюдать дистанцию, то я рекомендую надеть маску. Лица, которые являются носителями заболевания или слабые здоровьем, а также пожилые люди должны ограничивать свои контакты и надевать маску, в том числе на улице", - сказал Веран.

При этом министр не считает, что во Франции вторая волна эпидемии коронавируса. Он признал лишь возникновение в стране новых очагов распространения.

За последние сутки в стране выявили 725 новых случаев заражения коронавирусом, 14 инфицированных скончались. Всего во Франции с начала эпидемии зафиксировали более 183 тысяч заражений, количество летальных исходов превышает 30 тысяч.

Во стране на этой неделе ввели комендантский час на пляжах коммуны Киберон (Бретань).

Как сообщала "Страна", в Черногории отмечена новая вспышка эпидемии коронавируса и власти ужесточают карантин.

Также мы писали, что в Турции предупредили об ужесточении карантина, если ситуация с коронавирусом ухудшится.