После череды взрывов и сообщений о минировании в Киеве, когда полиция была вынуждена усилить патрулирование столицы, оказалось, что, как минимум, два случая связаны между собой.

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Во время череды взрывов возле станций метро и сообщений о минировании в столице за последние две недели произошло два случая, которые можно связать между собой. В частности, речь идет о взрыве на станции метро "Шулявская", "Минская", о взрыве в доме на Подоле, взрывчатке в мусоре, которую нашли работники сортировочной станции и еще нескольких подозрительных сумках.

"В двух местах были найдены записки от неизвестных с угрозами взрывов и требованиями перечислить на электронный кошелек 50 биткоинов, что в денежном эквиваленте составляет сумму около 500 тыс. долларов США", - заявил главный прокурор Киева Олег Кипер.

Напомним, правоохранители вычислили и задержали двоих подозреваемых в причастности к серии взрывов в Киеве. Одного из них уже судили за умышленное убийство с применением взрывного устройства.

Как сообщала "Страна", 27 июля в жилом доме на столичном Подоле прогремел взрыв неизвестного предмета. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также "Страна" писала, что 29 июля в Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Вокзальная". Это связано с поступившим правоохранителям звонком о минировании.