В столицу Беларуси после новости о задержании под Минском группы российских наемников стягивают военнослужащих. В одну из военных частей Минска прибыла колонна с витебскими номерами. А на основной транзитной дороге в стране разворачивают военные палатки

Об этом пишет Telegram-канал "NEXTA Live".

"Сегодня мы получили несколько десятков сообщений о том, что в Минск и, соответственно, по Минску двигалась внушительная колонна техники с солдатами. На сопровождающих машинах были номера Витебской области. Конечным пунктом колонны оказалась в/ч 5448 внутренних войск на столичной улице Маяковского", - пишет канал.

В другом сообщении "NEXTA Live" приводит фото палаток.

"На трассе М1 войска устанавливают палатки. Зачем и на какой срок - пока неизвестно. Предварительно, на этом участке трассы будут проходить ежегодные учения по взлёту / посадке военной авиации на трассу", - говорится в записи.

Ранее "Страна" сообщала, что среди задержанных в Беларуси наемников были воевавшие на Донбассе на стороне "ДНР".

Мы также подробно анализировали произошедшее сегодня под Минском.