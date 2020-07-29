В Киеве задержали основателей незаконного обменника криптовалют на гривни, который открыли жители Хмельницкого.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сотрудники киберполиции Хмельницкой области совместно с следственным управлением, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили лиц, организовавших веб-ресурс для незаконных финансовых операций. Правонарушителями оказались двое граждан в возрасте 35 и 45 лет", - указано в сообщении.

Сообщники создали сайт, на котором предлагали обмен гривен на криптовалюты и электронные валюты, в том числе и те, которые запрещены в Украине. При помощи киберполиции были определены банковские счета и электронные платежные системы, которыми пользовались фигуранты.

По итогам было проведено три одновременных обыска в домах подозреваемых. Конфискована компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские карты. Сейчас эксперты проводят соответствующие экспертизы.

Напомним, во время незаконной сделки злоумышленник завладел 45 тысячами долларов США у предпринимателя в псевдо обменнике, который расположили в бывшем помещении ресторана. Кроме того, он уличен в совершении еще трех аналогичных преступлений.

Как сообщала "Страна", в Киеве подросток с сообщниками открыли псевдо пункт обмена и смогли так присвоить себе 3,87 млн гривен украинцев.