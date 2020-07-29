В понедельник, 27 июля, жители Днепра совершили самосуд над мужчиной, мастурбировавшим на глазах у несовершеннолетних. Его привязали скотчем к столбу.

Об этом сообщает сайт "Информатор".

Расправе предшествовала встреча на улице Большой Диевской бдительного прохожего и двух несовершеннолетних девочек. Мужчина заметил, что они явно испуганы, и спросил, что случилось. Одна из них рассказала, что несколько минут назад к ней подошел неизвестный мужчина, оголил свой половой орган и начал онанировать. Девочки также сказали, где видели извращенца в последний раз.

Через несколько минут злоумышленника нашли. Он принялся отрицать свою причастность к случившемуся. В итоге прохожие задержали его и примотали скотчем к столбу, чтобы он не сбежал, пока на вызов людей ехал наряд полиции.

Позже выяснилось, что 29-летний мужчина в тот день не раз шокировал людей. Сначала он оголился и совершал действия сексуального характера перед детьми 10-ти лет, когда те с родителями шли к озеру. Извращенца прогнали, после чего он пристал к 13-летней девочке, которая и рассказала обо всем прохожему. По информации очевидцев, он и ранее бывал замечен за подобными действиями в отношении несовершеннолетних.

Прибывшая полиция доставила мужчину в райотдел.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве радикалы привязали к столбу, исписали лоб и заставили съесть таблетки молодого парня.

А до этого похожий случай произошел в Чернигове, где человека привязали к столбу с табличкой "Я ватник".