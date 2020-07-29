В 2020 году 447 участников получили максимальные балы (200 баллов) за Внешнее независимое оценивание (ВНО), что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Об этом заявил и.о. директора УЦОКО Валерий Бойко на брифинге в среду, 29 июля.

"Наибольший прирост по 200 баллах является по физике, математике, истории Украины, английскому языку", - сказал Бойко.

Так, учение получили максимальный балл по следующим предметам:

По математике 200 баллов за тест получили 142 человека, в 2019 году - 98 человек. По английскому языку 200 баллов в этом году набрали 84 человека, в 2019 году - 36, по немецкому языку соответственно три человека и один человек. По физике - 64 человека в этом году по сравнению с четырьмя людьми в 2019 году. По химии в нынешнем ВНО 49 человек вышли на результат в 200 баллов, в прошлом году - 77 человек, по истории Украины - 49 человек в этом году и 13 человек в 2019 году. По биологии 200 баллов получили 44 человека против 26 в прошлом году. По украинскому языку и литературе 200 баллов получили 8 человек, в прошлом году 17 человек. По географии высший балл в этом году получили три человека, в 2019 - один человек. По французскому языку на 200 баллов тест написал один человек, в прошлом году таких результатов не показал ни один участник ВНО. По испанского языку тест на 200 баллов не сдал ни один участник.

В прошлом году общее количество участников ЕГЭ, которые сдали один или несколько тестов на 200 баллов - 247 человек.

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Напомним, на ВНО по географии не явились 30% выпускников, шестерых человек не пустили из-за признаков ОРЗ.

Также мы писали, что из-за снижения пороговых баллов ВНО выпускников с максимальной оценкой может быть больше, чем в прошлом году.