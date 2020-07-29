Государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь Андрей Равков, ранее говоривший о вызове послов России и Украины для объяснений по поводу задержанных под Минском наемников из частной военной компании, заявил, что Москва не уведомляла об их возможной переброске.

Его слова цитирует агентство "Интерфакс-Запад".

Равков считает, что из-за отсутствия уведомления властей Беларуси вышла весьма неприятная ситуация.

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - отметил Равков, добавив, что этот "неприятный факт" не подтвержден Российской Федерацией.

Напомним, 29 июля, в преддверии президентских выборов в Беларуси, правоохранители страны задержали 32 российских наемника из ЧВК "Вагнер".

"Страна" подробно разбиралась в этом резонансном задержании.