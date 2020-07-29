Жители 27 штатов США массово сообщают о получении посылки с неизвестными семенами растений из Китая. Полиция предупредила об опасности и запретила сажать семена или даже открывать пакет.

Об этом пишет Business Insider.

"Любые вопросы по получению незапрошенных семян, или если вы получили семена и уже посадили их, пожалуйста, свяжитесь с горячей линией по борьбе с контрабандой животных и растений USDA для получения дополнительных рекомендаций. Семена могут принадлежать инвазивным видам растений", - указано в сообщении полиции.

В то же время Министерство сельского хозяйства США заявило, что уже занимается этим вопросом. Местные власти выдвинули две теории. Согласно первой, семена могут быть частью мошеннической схемы, которая позволяет подделать положительные отзывы о товарах в известных интернет-магазинах, так как посылки помечены как украшения.

Согласно другой теории, которую поддерживают ученые, полиция и представители сельского хозяйства, растения могут принадлежать инвазивному виду и быстро захватят территорию США, вытеснят остальные культуры, а также могут представлять опасность для людей и животных.

Напомним, в отделении "Новой почты" на улице Медовой Пещеры в городе Львов, у одного из клиентов в посылке взорвалась учебная граната. В полицию поступил звонок от работника упомянутого львовского отделения. По словам заявителя, в почтовом отправлении, которое получал один из клиентов, были предметы, похожие на гранаты.

Как сообщала "Страна", "Укрпочта" решила расширить поле своей деятельности и во время карантина запускает бесплатную доставку товаров, с помощью которых людям будет легче перенести режим самоизоляции. Такими товарами национальная почтовая служба считает книги и интимные игрушки.