В Центральной избирательной комиссии Украины выявили коронавирусную инфекцию.

Об этом в среду, 29 июля, сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Обращаем внимание, что в связи с выявлением в ЦИК случая заболевания коронавирусной инфекцией мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей", – сказано в заявлении.

Кроме того, в ЦИК заявили, что продолжат готовиться к проведению местных выборов.

"С целью упрощения процедуры подачи кандидатур в состав территориальных избиркомов и минимизации контактов между посетителями предоставлена возможность предварительной записи для подачи документов", – сообщили в Центризбиркоме.

Документы будут принимать до 5 августа включительно.

Напомним, ранее в Одессе среди работников водоканала выявили вспышку Covid-19.

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