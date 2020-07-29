Приехавшая в Одессу на отдых 44-летняя жительница Ивано-Франковской области скончалась от осложнений коронавируса в местной больнице почти сразу после госпитализации.

Об этом сообщает ТСН.

Врачи отмечают, что болезнь протекала тяжело, в первую очередь, из-за избыточного веса и, как следствие, избытка сопутствующих хронических заболеваний. Медики зафиксировали у больной ожирение третьей степени - около 200 килограмм.

Во время отдыха на пляже пациентка почувствовала недомогание. Госпитализировали ее в крайне тяжелом состоянии, зафиксировав отек легких и поставили диагноз - коронавирус.

"Диагноз: коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, ожирение третьей степени - около 200 килограмм. Другие тяжелые сопутствующие заболевания", - заявила глава департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

Теперь экспертам предстоит отследить весь путь туристки, определись места ее ночлега, всех посещений и контактировавших лиц.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в Украине всего за месяц показатель заболеваемости Covid-19 вырос в три раза: 29 июля он составляет 161,4 случая на 100 тысяч населения, а 25 июня держался на уровне 50.

Как сообщала "Страна", США продолжают оставаться мировым лидером по числу зараженных и скончавшихся от коронавируса (по данным на 29 июля тут 149 234 человека умерли, а общее число зараженных уже 4 349 324 - Ред.). И после того, как президент Трамп пообещал американцам скорую победу над Covid-19 стало известно, что к борьбе против инфекции будет подключен и суперкомпьютер, который создала корпорация IBM.