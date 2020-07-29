В среду, 29 июля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и отменила решение Печерского районного суда о закрытии уголовного дела в отношении Олега Бахматюка.

О решении ВАКС сообщается в Facebook САП.

"Таким образом коллегия судей апелляционной инстанции отменила решение Печерского районного суда Киева, которым Офис генерального прокурора обязывали закрыть указанное дело. Заметим, что заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прокурора длилось два дня", - сказано в посте на странице САП.

Также в пресс-службе отметили, что во время судебного заседания коллегия судей рассмотрела более 20 ходатайств от 7 адвокатов, представлявших интересы Бахматюка.

На новость уже отреагировали в группе компаний "Укрлендфарминг", совладельцем которой является Олег Бахматюк.

Там навали решение суда примером правового беспредела, обратив внимание на два момента.

Во-первых, принятое постановление не обязывает генпрокурора восстанавливать действие отмененного постановления бывшего первого зама генпрокурора Виталия Касько: уголовное производство закрыто. "Вопрос только в том, выдержит ли генпрокурор давление со стороны Артема Сытника, для которого это дело стало личной вендеттой", - говорится в заявлении компании.

Во-вторых, само по себе решение ВАКС является юридическим произволом, "который нельзя представить ни в одном, даже самом коррумпированном суде Украины". Так как Апелляционная палата ВАКС рассматривала жалобу, которую сторона Бахматюка подала в Печерский райсуд, пересматривать решение которого антикоррупционный суд не имеет права.

"Подчеркиваем: жалоба была подана не в Апелляционную палату ВАКС, а в Печерский суд. Таким образом, отныне, по факту, тройка судей Сытника может отменять и принимать любые решения любых судов в нашем государстве. В связи с этим мы хотим обратить внимание генпрокурора Ирины Венедиктовой на то, что она должна быть гарантом соблюдения действующего законодательства в нашей стране. Решение тройки судей Сытника выходит за пределы правого поля. Данное нарушение должен рассмотреть и дать ему правовую оценку Высший совет правосудия, должно расследовать ГБР", - заявили в компании Бахматюка.

Ранее "Страна" приводила подробный рассказ Бахматюка о сути его уголовного преследования и о конфликте с Сытником.

Мы также приводили мнение юристов, согласно которому ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на решения районных судов.

Юристы отмечают, что подобная практика может окончательно погрузить судебную систему Украины в состояние хаоса.