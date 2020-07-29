Названы правила обучения в школах во время эпидемии. Фото: Pixabay

Минобразования утвердит требования к обучению в школах в условиях эпидемии в ближайшее время постановлением главного государственного санитарного врача. 

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге в среду, 29 июля, передает "Корреспондент".

Она отметила, что документ предусматривает измерение температуры учителям и ученикам при входе в школу. 

Кроме того, учителя должны все время быть в медицинских масках, ученикам в классах во время урока можно быть без масок, но во время перемены ее также необходимо надевать. 

Министерство образования будет рекомендовать, чтобы по решению родительского и педагогического сообщества классы переходили на смешанную форму обучения. 
 
"Сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - уточнила замминистра. 

Это позволит уменьшить число учеников в классе, пояснила она. Она подчеркнула, что обязательным условием будет проветривание классов. 
 
"Будем рекомендовать переводить образовательный процесс как можно больше в школьный двор и на улицу. Уроки физкультуры должны быть при благоприятных погодных условиях исключительно на улице, то есть не проводить их в спортзалах", - сказала Мандзий. 
 
Она напомнила, что регионы Украины будут разделены на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса: "зеленая", "желтая", "оранжевая", "красная". Во всех зонах, кроме "красной", предусматривается обучение в классах. 

Напомним, ранее в Раде объяснили, как с 1 сентября поделят школьников Украины на четыре зоны с разными сценариями обучения.

Также мы писали, что в Кабмине допускают дистанционное обучение украинских школьников и студентов с 1 сентября.

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