Новая команда государственного концерна "Укроборонпром" будет продолжать работу, но генеральный директор компании Айварас Абромавичус может сменить должность.

Об этом он сообщил по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП) в ходе круглого стола Киевской школы экономики, передает "Интерфакс-Украина".

"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", – сказал он.

Он также сделал вывод о политической поддержке ОП двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях.

Кроме того, гендиректор напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.

"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди И поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Как пишет агентство, ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна.Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, почему директор "Укроборонпрома" может покинуть пост и кто придет ему на замену.

Как сообщалось, глава "Укроборонпрома" Абромавичус за декабрь получил 5,5 тыс. грн, его зам Найем - в 25 раз больше.