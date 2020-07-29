Польша продлила запрет на авиасообщение с некоторыми странами, в которых сохраняется сложная ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает RMF24.

Так, после истечения срока предыдущего запрета 28 июля, власти Польши продлили регламент до 11 августа для пассажирских авиаперевозок с Алжиром, Марокко, Таиландом, Новой Зеландией, Беларусью, Руандой, Тунисом, Турцией, Уругваем, Австралией и Черногорией.

Однако уже могут возобновить перелеты со странами-членами Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA), членами Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), Швейцарией, странами ЕС, за исключением Швеции, Португалии и Люксембургом.

Кроме этого, пока что отменять авиасообщение не собираются с Грузией, Японией, Канадой, Албанией, Южной Кореей и Украиной.

Напомним, Украина подписала с Италией новое соглашение об авиаперевозках, которое фактически снимает ограничения на перелеты. Это случилось после того как Wizz Air анонсировала запуск 17 маршрутов между странами.

Как сообщала "Страна", несколько авиакомпаний Европы и США обратились к руководству Европейского Союза и Соединенных Штатов с просьбой ввести единые программы тестирования на коронавирус. По мнению авиаперевозчиков, такие меры помогут восстановить авиасообщение между континентами.