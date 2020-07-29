Европейская комиссия, в начале июля условно разрешившая продавать лекарство "Ремдесивир"и тем самым сделав его первым разрешенным препаратом в ЕС для лечения пациентов с Covid-19, подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на поставку этого медикамента.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Контракт был подписан 28 июля с целью обеспечения больных лекарства "Веклури" - торговой марки "Ремдесивира". Начиная с августа партии "Веклури" будут поставляться государствам - членам ЕС и Соединенному Королевству при координации и поддержке Комиссии.

Комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес отметила, что в последние недели Комиссия неустанно работала с Gilead над разработкой соглашения, гарантирующего, что запасы первого препарата, разрешенного против Covid-19, будут доставлены в ЕС.

"Комиссия делает все возможное, обеспечивая доступ к безопасному и эффективному лечению, и поддерживает разработку вакцин против коронавируса. Вчерашнее соглашение - еще один важный шаг вперед в нашей борьбе с этой болезнью", - сказала еврокомиссар.

Комиссия профинансирует контракт, чья общая сумма составляет 63 миллиона евро. Это позволит обеспечить лечение около 30 000 пациентов с тяжелыми симптомами Covid-19 и покрыть текущие потребности на несколько месяцев.

Как писала "Страна", в начале месяца администрация Дональда Трампа закупила более 500 000 доз "Ремдесивира" - это все запасы Gilead за июль и 90% от августовских и сентябрьских.

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