Согласно принятому Кабмином сегодня макроэкономическому прогнозу, курс доллара к национальной валюте вырастет до 29,5-29,7 к 2023 году.

Об этом говорится в прогнозе принятом правительством на заседании в четверг, 29 июля.

Так, несмотря на то, что в Меморандуме с МВФ прописан курс доллара на этот год в 30 гривен, Минэкономики ожидает курс 27-28,3 гривны за доллар. В следующем году курс будет 28,8-29,1, в 2022 году — 29,3-29,5, в 2023 году — 29,5-29,7.

Отметим, что в Нацбанке уже высказали свои опасения относительно "формирования более крепкой гривны, чем предварительно прогнозировалось".

Минэкономики просчитало влияние разного курса на экономику. Оценивали, в частности, что будет в следующем году при долларе по 27 гривен и 28 гривен (очевидно, был соблазн нарисовать и такой курс).

"При курсе 27 гривен за доллар прирост реального ВВП уменьшится, по сравнению с базовым сценарием на 0,5 процентных пункта, общем импорта увеличится на 0,62 п.п, тогда как экспорт сократится на 0,45 п.п. При курсе в 28 гривен прирост ВВП уменьшится на 0,2 п.п, импорт увеличится на 0,24 п.п. экспорт сократится на 0,21 п.п", — говорится в пояснительной записке.

При этом в Минэкономики предупредили, что представленный прогноз является "сценарным предсказанием" Кроме того, прогнозы могут измениться в случае ухудшения по коронавирусу.

"Данный макропрогноз построен на сценарии завершения коронакризиса в этом году, но учитывая текущие тенденции (а сейчас уже некоторые эксперты говорят об одной сплошной "большой волне" COVID-19), прогнозы экономического роста на следующий год могут оказаться нереалистичными и будут существенно корректироваться уже в ближайшее время", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Подробнее о том, что говорится в макроэкономическом прогнозе Кабмина, принятом сегодня, можно прочитать в нашем материале.