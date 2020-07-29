В Минздраве рассказали, что нужно знать о коронавирусе и методах предотвращения заражения болезнью.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По состоянию на 29 июля показатель заболеваемости COVID-19 составил 161,4 на 100 000 населения. Показатель летальности - 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Во время пандемии COVID-19, даже в условиях ослабления карантина, нужно ответственно следовать рекомендациям, которые разработаны, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье", - указано в сообщении.

Так, во время походов в магазин или в других общественные места нужно придерживаться расстояния не менее метра от других и, по возможности, не прикасаться руками к глазам, рту и носу.

Перед прикосновением к корзина или тележкам необходимо обрабатывать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, нужно мыть руки с мылом. После этого тщательно вымыть фрукты и овощи чистой водой.

Очень важно избегать мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с человеком, больным коронавирусом. При этом необходимо соблюдать правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывать рот и нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.

При повышении температуры, кашле и затрудненном дыхании, следует позвонить семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить пациента в больницу.

В Минздраве отметили, что рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все.

Напомним, эпидемическая ситуация в десяти областях Украины в среду, 29 июля, не соответствует критериям для ослабления карантина.

Как сообщала "Страна", с 1 августа Украина меняет критерии для деления стран на "зеленый" и "красный" коронавирусные списки. Теперь для определения государств со значительным распространением коронавируса будут использовать показатели прироста и процента больных в стране за последние 14 дней.