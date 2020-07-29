Согласно макроэкономическому прогнозу на 2021-2023 годы, который правительство приняло сегодня, прогнозируется увеличение доходов граждан и рост потребления в связи с поэтапным повышением минимальной зарплаты.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в четверг, 29 июля.

Правительство ожидает, что в следующем году минимальная зарплата будет повышаться в два этапа — с 1 января до 6 тысяч гривен, с 1 июля — до 6,5 тысяч. С 1 января 2023 года минималка составит 6,7 тысяч, с 1 июля 2023 года — 7176 гривен.

Средние зарплаты, согласно ожиданиям Минэкономики, вырастут с 11,3 тыс в этом году до почти 17,2 тысяч к 2023 году.

Отметим, что минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Подробнее о том, что принял сегодня Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Напомним, с 1 сентября этого правительство намерено повысить минимальную зарплату до 5000 грн.