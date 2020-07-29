Государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь Андрей Равков сделал заявление в связи с задержанием под Минском 32 российских наемников. По его словам, МИД Беларуси пригласит послов Российской Федерации и Украины для пояснений ситуации.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

"Вопросы касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения", - сказал Равков.

Он добавил, что по появившейся в результате опросов задержанных информации около 14 человек принимали участие в событиях на Донбассе.

"Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - пояснил Равков.

Как писала "Страна", задержанные в ночь на 29 июля боевики оказались сотрудниками частной военной компании "Вагнер".

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