Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пандемия коронавируса - это первая биологическая мировая война.

Неожиданное заявление он сделал в эфире канала "Украина 24" вечером 28 июля.

"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда", - сказал Данилов, добавив, что на этот вопрос сейчас нельзя дать ответ.

Секретарь СНБО отметил, что в результате "страдает весь мир - это факт".

"Люди лишаются рабочих мест, нет развития экономики. 80% самолетов стоят в портах и не летают в небе", – обрисовал ситуацию Данилов.

Также он сообщил, что у власти есть программа искусственного интеллекта, которая дает точнейшие прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в Украине. Они оправдываются на 95%.

Высказывание о войне смотрите с 41:05

Ранее Данилов заявлял, что коронавирус придумали в китайской секретной лаборатории.

Мы также приводили его слова о том, что вторым государственным языком в Украине должен быть английский.