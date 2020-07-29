В СНБО назвали пандемию коронавируса первой биологической войной
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пандемия коронавируса - это первая биологическая мировая война.
Неожиданное заявление он сделал в эфире канала "Украина 24" вечером 28 июля.
"Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда", - сказал Данилов, добавив, что на этот вопрос сейчас нельзя дать ответ.
Секретарь СНБО отметил, что в результате "страдает весь мир - это факт".
"Люди лишаются рабочих мест, нет развития экономики. 80% самолетов стоят в портах и не летают в небе", – обрисовал ситуацию Данилов.
Также он сообщил, что у власти есть программа искусственного интеллекта, которая дает точнейшие прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в Украине. Они оправдываются на 95%.
Высказывание о войне смотрите с 41:05
Ранее Данилов заявлял, что коронавирус придумали в китайской секретной лаборатории.
Мы также приводили его слова о том, что вторым государственным языком в Украине должен быть английский.