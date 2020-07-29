Национальный совет во вопросам телерадиовещания направил на телеканал "КРТ" уже пятую внеплановую проверку.

Об этом в среду, 29 июля, сообщил журналист Дмитрий Василец на своей странице в Facebook.

"Нацрада по вопросам телерадиовещания перешла всякие границы здравого смысла! На телеканал КРТ направили уже пятую внеплановую проверку!", - написал он.

По его словам, Нацсовет аргументирует это тем, что гости в эфире критикуют "Майдан", критикуют пронацистских украинских коллаборантов, а также телеканал "КРТ" посмел показать парад Победы в Беларуси на 9 мая.

Он отметил, что 30 июля на своей заседании Нацсовет попытается аннулировать лицензию телеканалу "КРТ", грубо нарушая закон и не проводя по факту свои внеплановые проверки в связи с карантином.

"Воспринимать данные действия Нацрады можно исключительно как репрессии в отношении свободы слова и как нарушение Конституционного права граждан Украины на информацию, а также, как попытку установить провластную цензуру. В связи с этим, 30.07.2020 в 10:00 мы проводим акцию протеста "За свободу слова" под стенами Нацрады по телерадиовещанию по адресу: ул. Прорезная 2", - заявил Василец

В акции протеста, помимо активистов от "Адекватная Украина", будет принимать участие коллектив телеканала "КРТ" и всеукраинская общественная организация "Центр свободы слова". Общественный деятель пригласил также поддержать акцию всех журналистов, которым небезразлична судьба свободы слова в Украине!

"Ваша журналистская солидарность крайне необходима, надеемся на Вашу поддержку!", - считает Василец.

Также он сообщил, что необходима поддержка неравнодушных граждан Украины, понимающих опасность установления тотальной цензуры в Украине.

"До встречи 30.07.2020 в 10:00 в Киеве на улице Прорезной 2. Не дадим уничтожить свободу слова вместе!!!", - резюмировал свою заметку Дмитрий Василец.

Напомним, Нацсовет проверит "1+1" из-за сериала "Кухня" на русском языке и "112" канал из-за слов Медведчука о Путине.

Тажке мы писали, что Нацсовет по ТВ проверит телеканал "Прямой" из-за ругательств Ганапольского.