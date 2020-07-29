В Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Вокзальная". Это связано с поступившим правоохранителям звонком о минировании.

Об этом сообщается на Facebook-странице КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в записи, появившейся в 19:00 29 июля.

Звонки о минировании станций метро и других объектов в последнее поступают очень часто. Как писала "Страна", 30 июня в столице из-за звонка "минера" закрыли три станции метро на красной и зеленой ветках: "Житомирской", "Харьковской" и "Арсенальной".

А 19 июня из-за анонимного сообщения о минировании закрывали станцию метро "Площадь Льва Толстого".