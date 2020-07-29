Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в республике, куда украинцы пока могут беспрепятственно лететь отдыхать, могут ввести новые карантинные ограничения. Если число заражений коронавирусом в центральных и восточных районах страны вырастет, там введут "радикальные меры".

Слова чиновника цитирует РИА Новости.

"Пик пандемии в Стамбуле и Измире прошел, но волна еще продолжается. В центральной Турции и в восточных провинциях пик еще не достигнут, количество случаев коронавируса постепенно увеличивается. Если будет необходимо, могут быть приняты радикальные меры", - сказал Коджа.

Он добавил, что во время праздника Курбан-байрам, который будут отмечать с 31 июля по 3 августа, новых ограничений не планируется.

По данным министра, за сутки в Турции выявили 963 инфицированных коронавирусом, 15 больных умерли.

Общее число заразившихся достигло 228 тысяч, умерших – 5 645. С начала июня в стране сняли большинство ограничений, введенных из-за эпидемии.

Поскольку Турция - одна из немногих открытых для украинцев стран с хорошими курортами, туда потянулась отдыхать вся наша элита. Как писала "Страна" в Турцию улетел чартерным рейсом Петр Порошенко.

Также там отдыхает Настя Каменских.



