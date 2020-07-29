В четверг, 30 июля, температура воздуха в Украине немного упадет. Дожди возможны местами в центральных регионах.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра" в среду, 29 июля.

Так, в западных областях Украины днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью температура будет в пределах +15...+17 градусов. Без осадков.

В северной части страны, по данным синоптиков, температура воздуха днем составит +26...+28 градусов, ночная достигнет +18...+20 по Цельсию.

На востоке так же без осадков. Днем столбики термометров поднимутся от +31 до +33, ночью до +21 тепла.

На юге дождей не предвидится. Температура днем в районе +31...+34 градусов, ночью - до 20 тепла.

В столице в четверг синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ночная температура достигнет +20 градусов, а днем максимум +28 по Цельсию.

Напомним, по прогнозу синоптиков, до конца недели Украину ожидают жаркая погода, дожди и грозы.

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