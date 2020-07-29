В израильских СМИ появились объявления о продаже вида на жительства в Украине и разрешений на въезд, чтобы обойти карантинные запреты на еврейский новый год и совершить паломничество в Умань.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Александр Цебрий.

По словам градоначальника, за оформление упомянутых документов требуют от 330 до 500 долларов.

"В адрес исполнительного комитета Уманского городского совета поступило письмо, в котором сообщается, что в связи с запретом въезда паломников на территорию города Умань для празднования Рош ха-Шана в израильской прессе появились объявления, что можно получить вид на жительство за 500 долларов или разрешение на въезд на три месяца за 330 долларов", - отметил мэр.

В связи с этим он обратился к Государственной миграционной службе Украины с просьбой разъяснить ситуацию. Также он ждет официального подтверждения или опровержения от Министерства иностранных дел Украины.

"Убежден, что это манипуляция или чьи мошеннические действия", - резюмировал Цебрий.

Как писала "Страна", в середине июля МИД сообщили о запрете въезда в Умань паломников-хасидов на еврейский новый год из-за пандемии коронавируса.

Однако через три дня украинский премьер допустил возможность приезда хасидов на праздник.