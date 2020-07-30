Утром в четверг, 30 июля, в Украине более полусотни населенных пунктов в пяти областях обесточены из-за непогоды.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Так, накануне в Украине наблюдались осложнения погодных условий: дождь, гроза, порывы ветра. Из-за этого сработала система защиты линий электропередач. Без электричества остались 52 населенных пункта в 5 областях: Черниговская - 23, Ровенская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

А в Гороховском районе Волынской области из-за сильного ветра и грозовых дождей сорваны крыши трех жилых домов, а также частично повреждены крыши на двух домах, еще двух хозяйственных сооружениях, здании поликлиники и районного суда. Также в Луцком районе повалено 12 деревьев.

Напомним, ранее в Закарпатской области ливни подтопили несколько населенных пунктов.

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