В Украине из-за непогоды без света остались более полусотни населенных пунктов
Утром в четверг, 30 июля, в Украине более полусотни населенных пунктов в пяти областях обесточены из-за непогоды.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.
Так, накануне в Украине наблюдались осложнения погодных условий: дождь, гроза, порывы ветра. Из-за этого сработала система защиты линий электропередач. Без электричества остались 52 населенных пункта в 5 областях: Черниговская - 23, Ровенская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
А в Гороховском районе Волынской области из-за сильного ветра и грозовых дождей сорваны крыши трех жилых домов, а также частично повреждены крыши на двух домах, еще двух хозяйственных сооружениях, здании поликлиники и районного суда. Также в Луцком районе повалено 12 деревьев.
Напомним, ранее в Закарпатской области ливни подтопили несколько населенных пунктов.
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