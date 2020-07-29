Белорусский президент Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности страны, где ему доложили о ситуации с задержанием более трех десятков представителей иностранной частной военной компании (ЧВК).

Об этом сообщает "БЕЛТА" в среду, 29 июля.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", - заявил белорусский лидер.

Также он попросил главу КГБ Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации и обратится за разъяснениям в Москву.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси отдельным поручением приказал своему пресс-секретарю Наталии Эйсмонт обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам: "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".

"Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем", - добавил белорусский лидер.

Напомним, сегодня утром в Беларуси задержали под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании.

Позже местные СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что задержанные под Минском наемники были из российской ЧВК "Вагнера", а всего в Беларусь отправили 200 бойцов, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране во время избирательной кампании.

Затем писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных в Беларуси россиян есть служившие в "ДНР".

Ранее мы подробно рассказывали, почему под Минском задержали россиян, воевавших на Донбассе.