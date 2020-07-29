В среду, 29 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" коронавирус подтвердили еще 81 курсанта, где ранее обнаружили вспышку Covid-19.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» Сергей Чумак, пишет пресс-служба КГГА.

"Еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" лабораторно подтверждено заболевание коронавирус", - говорится в сообщении.

По словам Чумака, вчера, 28 июля специалисты лабораторного центра отобрали биологические образцы у 107 человек, которые были контактными с заболевшими. Результаты исследований КГГА получила сегодня. "Кроме того, 10 курсантов госпитализированы в столичные медучреждения. Другие лечатся в общежитии под контролем", - добавил он.

Чумак также напомнил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта. После обнаружения первых заболевших в общежитии проведены соответствующие мероприятия по дезинфекции и сейчас также проводится текущая дезинфекция.

Напомним, о вспышке коронавируса в общежитии стало известно в воскресенье, 26 июля. Однако тогда в КГГА заявляли, что официально подтвердились 52 случая заболевания.

Днем позже в Офисе президента официально подтвердились 152 случая заражения в общежитии.