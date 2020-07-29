В среду, 29 июля, курс гривни укрепился на межбанковском валютном рынке до 27,635 грн/$1 с 27,720 грн/$1 во вторник.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

По их информации, гривневые котировки во время закрытия торгов составили 27,625-27,645 грн/$1.

В то же время, по данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 29 июля снизился до 27,6957 грн/$1 с 27,6664 грн/$1 во вторник.

Кроме того, НБУ ослабил курс нацвалюты на 30 июля до 27,6867 грн/$1 с 27,6851 грн/$1 накануне.

Напомним, вчера доллар подорожал из-за выплат по НДС. Иностранцы с ОВГЗ притихли, и это всех настораживает.

Тажке мы писали, что в понедельник гривня начала новую неделю на межбанке с укрепления.