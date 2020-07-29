Опубликованный в прошлый четверг индикатор плюрализма СМИ показал, что в Венгрии средства Евросоюза постоянно используются для финансирования проправительственных медиа и распространения антиевропейских настроений. Независимая пресса страны заявляет, что бездействие по этому поводу со стороны лидеров ЕС позволяет премьер-министру Венгрии Виктору Орбану усиливать свою авторитарную власть.

Об этом пишет сайт Европейской федерации журналистов (ЕФЖ).

В частности, решительной реакции Евросоюза требует венгерское новостное агентство Index, из которого уволилось около 100 сотрудников в результате политического давления. К нему присоединилась ЕФЖ, которая вчера призвала лидеров ЕС предпринять действия для восстановления плюрализма СМИ в Венгрии А сегодня ЕФЖ высказалась об особой ответственности Евросоюза за ухудшение свободы прессы в стране.

Упомянутый отчет о плюрализме медиа по Венгрии показал, что до 2014 года средства ЕС распределяло Национальное бюро развития - один из крупнейших государственных рекламодателей страны. А с 2014 года, когда Бюро было закрыто, все средства ЕС распределяются правительством Венгрии через канцелярию премьер-министра.

"Как отмечают венгерские эксперты, европейские субсидии использовались для ликвидации свободы прессы в Венгрии. Это недопустимо. Мы требуем провести расследование по поводу использования средств ЕС. Мы также призываем срочно предоставить средства, чтобы бывшие журналисты Index могли создавать новые независимые СМИ", - сказал генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес.

По словам независимых венгерских журналистов, в последние годы они неоднократно говорили о серьезных проблемах со свободой слова в интервью, расследованиях и статьях. Ситуация начала ухудшаться пять лет назад, и теперь критическое положение с СМИ очевидно для всех. Правительство Венгрии сейчас может использовать безграничные ресурсы, включая регулирование, государственную рекламу и сотни новостных агентств для распространения пропаганды. Деньги ЕС постоянно тратятся властями для финансирования проправительственных СМИ. А поскольку такие СМИ работают в Великобритании, Словении, Македонии и поддерживают хорошие отношения с новостными организациями во Франции, Германии и Италии, венгерские медиа несут угрозу плюрализму СМИ во всей Европе, полагают независимые журналисты страны.

В связи с этой угрозой ЕФЖ требует немедленной политической реакции со стороны европейских политических лидеров. В организации ожидают ответов от глав Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и Европейского совета Шарля Мишеля.

Тема авторитаризма в Венгрии всплывает не впервые. В апреле министр иностранных дел Люксембурга заявил, что Венгрия должна быть исключена из министерских встреч ЕС, так как Орбан стремится единолично управлять страной.

Между тем власти Венгрии постоянно говорят об ущемлении прав нацменьшинств в Украине.