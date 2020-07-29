Правоохранительные органы установили личность убитого сегодня водителя на трассе "Киев-Харьков". Им оказался 35-летний житель Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

"По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщает Telegram-канал "Новина", ссылаясь на свои источники, убитый под Пирятином человек является известным в преступном мире. По их данным в правоохранительных органах, речь идет об Александре Мазуре.

Напомним, сегодня стало известно, что на трассе ""Киев - Харьков" недалеко от города Пирятин Полтавской области обстреляли черный Mercedes S class с. Внутри авто обнаружено тело мужчины. На месте происшествия работают эксперты, чтобы устанавить все обстоятельства случившегося.