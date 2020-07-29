Задержанных сегодня в Беларуси 32 российских наемников, работавших на иностранную военную компанию, обыскали. У них нашли иностранную валюту, включая доллары США и суданские фунты.

Об этом сообщает сайт белорусской газеты "Наша Нiва".

Газета приводит скриншот из видесюжета одного из белорусских телеканалов "БТ1", на котором хорошо видны пачки стодолларовых американских банкнот и купюры из Судана номиналом 20 фунтов. Также среди изъятых правоохранителями вещей можно рассмотреть российские паспорта, банковские карты и презервативы.

Суданские фунты

Напомним, по прошлогодним данным украинского СБУ, в Судане с декабря 2017 года находится вооруженный контингент так называемой группы Вагнера.

Как сообщала "Страна", задержанные белорусскими силовиками под Минском в ночь на 29 июля боевики оказались из ЧВК "Вагнер". По данным белорусского информагентства, в страну для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании всего прибыли более 200 наемников.

Мы также рассказывали, что среди задержанных оказались воевавшие на Донбассе люди на стороне "ДНР".