Сегодня в Пентагоне сообщили, что приняли решение о реконфигурации своего военного присутствия в Европе.

"Страна" обобщает, что стало известно о выводе американских войск из ФРГ.

Так, в планы американского военного ведомства входит:

сокращение военного контингента США в Германии на треть - с 36 до 24 тыс человек;

возвращение половины выведенных из ФРГ военных (6,4 тыс) домой, остальные (5,6 тыс) будут переведены в другие страны НАТО;

перемещение части солдат, которые останутся в Европе на восток и в район Черного моря для сдерживания РФ и обеспечения безопасности на юго-восточном фланге;

возможное расширение американского военного присутствия в Польше и странах Балтии в будущем;

перенос штаба Европейского командования из немецкого Штутгарта в Бельгию (в бельгийском Монсе расположен штаб НАТО, командующий силами США в Европе одновременно занимает пост главкома НАТО).

Напомним, еще в начале месяца президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части военного контингента США из Германии. Однако тогда предполагалось, что из страны выведут 9,5 тыс. человек. При этом сообщалось, что всех их разместят в Польше.

На данный момент численность американского военного контингента в ФРГ составляет 35 тысяч военных.

Отметим, что решение Трампа вывести войска из Германии сильно встревожило немецкого канцлера Ангелу Меркель. Она призывает США не отказываться от трансатлантического партнерства.