В среду 29, июля, на трассе ""Киев - Харьков" недалеко от города Пирятин Полтавской области обстреляли черный Mercedes S class. По предварительным данным, внутри авто обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Novyna".

На боковом стекле со стороны водителя заметны следы от пуль. На месте происшествия работают эксперты, в настоящее время личность убитого выясняется и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказывали, как под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. В мужчину попало как минимум четыре пули, спасти его не удалось, он умер на глазах у семилетнего сына.

Также мы сообщали, что ранее неизвестные избили сотрудника райвоенкомата, капитана Михаила Голевского. Его обнаружили в бессознательном состоянии с телесными повреждениями, но спасти не удалось.